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Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной

Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной

Россия создаст защитный купол из средств ПВО над всей Запорожской областью, которая почти ежедневно подвергается обстрелам, пишет Interia.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Было над всей Россией сделать и давно.
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10 час.
Геннадий Ушаков
Дорого, но очень надо. Причем над всей территорией России досигаемой нацистами Украины и НАТО. Выделять именно Запорожскую область считаю не правильно, ведь от обстрелов страдает Белгородская область и далеко не одна. Там тоже наши люди живут.
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9 час.
Ваша Светлость
Тут надо посчитать... Возможно, будет выгоднее разнести Куев, Одессу, Харьков и Львов со всеми окресностями в щебенку, чтоб не было места, откуда стрелять!!!
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8 час.

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