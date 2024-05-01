Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной

Геннадий Ушаков

Дорого, но очень надо. Причем над всей территорией России досигаемой нацистами Украины и НАТО. Выделять именно Запорожскую область считаю не правильно, ведь от обстрелов страдает Белгородская область и далеко не одна. Там тоже наши люди живут.