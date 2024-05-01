Россия создаст защитный купол из средств ПВО над всей Запорожской областью, которая почти ежедневно подвергается обстрелам, пишет Interia.
Россия хочет развить успех. Она планирует создать купол над Украиной
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Было над всей Россией сделать и давно.
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10 час.
Геннадий Ушаков
Дорого, но очень надо. Причем над всей территорией России досигаемой нацистами Украины и НАТО. Выделять именно Запорожскую область считаю не правильно, ведь от обстрелов страдает Белгородская область и далеко не одна. Там тоже наши люди живут.
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9 час.
Ваша Светлость
Тут надо посчитать... Возможно, будет выгоднее разнести Куев, Одессу, Харьков и Львов со всеми окресностями в щебенку, чтоб не было места, откуда стрелять!!!
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8 час.
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