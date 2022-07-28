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Валерий Ничушкин: «Не хотелось оставаться в «Далласе» из-за несправедливого отношения тренеров. Говорили, что мало работаю, а в «Колорадо» хвалят за трудолюбие»

Валерий Ничушкин заявил о несправедливом отношении тренеров в «Далласе». Форвард играл в «Старс» под руководством тренера Джима Монтгомери, который сейчас возглавляет «Бостон».

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