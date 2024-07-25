В Петербурге на Белградской улице провели частичный ямочный ремонт

Сообщили в пресс-службе ГАТИ На прошлой неделе заместитель начальника ГАТИ Мария Булгакова провела выездное совещание с представителями администрации Фрунзенского района и муниципального образования «Купчино».
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