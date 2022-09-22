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Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от "БАРС Груп"

Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от "БАРС Груп"

21 сенября в Казани стартовал международный форум «Kazan Digital Week» (KDW). В рамках главного ИТ-события региона проходит масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех).

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