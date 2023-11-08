Тен Хаг об удалении Рэшфорда: «У судьи ушло так много времени… Игра не должна такой быть, это не имеет отношения к футболу»

Английская команда проиграла «Копенгагену» (3:4) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 42-й минуте матча арбитры приняли решение показать красную карточку нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.
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