Врач Гудман: дезодоранты и освежители воздуха могут вызывать рак

Доктор Дженни Гудман, обращаясь к читателям британского издания Daily Express, предупредила о потенциальной опасности, которую представляют дезодоранты, парфюмы, солнцезащитные кремы и освежители воздуха.
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