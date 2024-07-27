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Врач Гудман: дезодоранты и освежители воздуха могут вызывать рак

Врач Гудман: дезодоранты и освежители воздуха могут вызывать рак

Доктор Дженни Гудман, обращаясь к читателям британского издания Daily Express, предупредила о потенциальной опасности, которую представляют дезодоранты, парфюмы, солнцезащитные кремы и освежители воздуха.

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