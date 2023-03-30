Павел Новоселов обсудил с предпринимателями уровень силового давления на бизнес

Сегодня, в рамках Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», Прикамский бизнес-омбудсмен Павел Новоселов принял участие в сессии, которую совместно организовали и провели Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» и Платформы «ЗаБизнес.