III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Павел Новоселов обсудил с предпринимателями уровень силового давления на бизнес

Сегодня, в рамках Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», Прикамский бизнес-омбудсмен Павел Новоселов принял участие в сессии, которую совместно организовали и провели Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» и Платформы «ЗаБизнес.

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