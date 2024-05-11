Из зимы в лето: 4000 км с популярным кроссовером

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь. Чудеса электроникиГде же у него кнопка? Во время первой 20‑минутной поездки я так и не смог найти, как в отключается обогрев руля и сиденья.
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