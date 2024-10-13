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Царьград

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Жёсткая аварийная посадка самолёта в Якутии в 1,5 км от аэропорта. Погиб человек. Первые подробности

Жёсткая аварийная посадка самолёта в Якутии в 1,5 км от аэропорта. Погиб человек. Первые подробности

Самолёт Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил жёсткую аварийную посадку в 1,5 км от аэропорта города Олëкминс в Якутии.

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