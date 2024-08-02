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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мор о Глушенкове: «Ла Лига ему очень подошла бы. Увидим его там через год или два, надеюсь»

«Испанский чемпионат, думаю, очень сильно подошел бы Глушенкову. Конечно, он уедет. Не думаю, что прямо очень скоро, но еще год‑два у Максима есть впереди.

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