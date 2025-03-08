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Туркмения пошла на опережение: Вместо русского газа готова дать свой Европе

Туркмения пошла на опережение: Вместо русского газа готова дать свой Европе

Председатель Народного совета Туркмении объявил о готовности поставлять газ в ЕС.Власти Туркменистана заявили о своей готовности к работе с партнёрами в Европейском союзе.

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