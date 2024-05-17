Отключение электроэнергии в в хуторе Андреевском: ⚡️⚡️⚡️ 17 мая, с 9 до 16 часов - ул. Степная д. 4-17, пер.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отключение электроэнергии в в хуторе Андреевском: ⚡️⚡️⚡️ 17 мая, с 9 до 16 часов - ул. Степная д. 4-17, пер.