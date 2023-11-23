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Канцлер Германии заявил, что на видеоконференции G20 призвал Путина к завершению спецоперации

Канцлер Германии заявил, что на видеоконференции G20 призвал Путина к завершению спецоперации

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц на видеоконференции лидеров стран «Большой двадцатки» обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом завершить боевые действия и вывести российские войска с той территории, которую Киев считает «своей».

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