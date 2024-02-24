Мэрия Москвы: военные и их семьи получат городские льготы в упрощенном порядке

Московские власти уделяют особое внимание поддержке бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО. Для мобилизованных, контрактников, а также их семей предусмотрена всесторонняя помощь города, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии