Пленный боевик «Азова» рассказал о методике военной подготовки новобранцев

James Sprankle dpa Инструкторы школы подготовки личного состава украинского милитаристского формирования «Азов»✱ (признано террористическим и запрещено в РФ) присваивали новобранцам номера вместо имен для жесткого психологического воздействия.
James Sprankle dpa Инструкторы школы подготовки личного состава украинского милитаристского формирования «Азов»✱ (признано террористическим и запрещено в РФ) присваивали новобранцам номера вместо имен для жесткого психологического воздействия.
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