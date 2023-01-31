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Пленный боевик «Азова» рассказал о методике военной подготовки новобранцев

Пленный боевик «Азова» рассказал о методике военной подготовки новобранцев

James Sprankle dpa Инструкторы школы подготовки личного состава украинского милитаристского формирования «Азов»✱ (признано террористическим и запрещено в РФ) присваивали новобранцам номера вместо имен для жесткого психологического воздействия.

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