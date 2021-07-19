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Русские готовят большую охоту

Русские готовят большую охоту

Русские готовят большую охоту Vasilisa02Член коллегии ВПК Сергей Смирнов уточнил, что Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого отечественного беспилотника “Охотник”.

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