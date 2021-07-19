Русские готовят большую охоту Vasilisa02Член коллегии ВПК Сергей Смирнов уточнил, что Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого отечественного беспилотника “Охотник”.