Тульская область старается быть в тройке лидеров

12 августа в Туле прошла стратсессия «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в рамках обозначенной врио Губернатора области Дмитрием Миляевым программы развития региона до 2030 года.
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