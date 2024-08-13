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Тульские новости

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Тульская область старается быть в тройке лидеров

Тульская область старается быть в тройке лидеров

12 августа в Туле прошла стратсессия «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в рамках обозначенной врио Губернатора области Дмитрием Миляевым программы развития региона до 2030 года.

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