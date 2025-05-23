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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Рост деловой активности в США и снижение на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 22 мая

Рост деловой активности в США и снижение на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 22 мая

Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года Валюта Курс китайского юаня практически не изменился на «Московской бирже» в ходе торговой сессии четверга.

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