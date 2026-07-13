Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Глава МИД Польши обвинил Запад в слабой "десоветизации" России

Глава МИД Польши обвинил Запад в слабой "десоветизации" России

инистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад недостаточно усердно проводил "десоветизацию" России после распада СССР, что позволило имперским идеологиям вернуться при Владимире Путине, и подчеркнул, что Варшава серьёзно относится к российской угрозе, но не ожидает полномасштабного нападения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии