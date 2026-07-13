Глава МИД Польши обвинил Запад в слабой "десоветизации" России

инистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад недостаточно усердно проводил "десоветизацию" России после распада СССР, что позволило имперским идеологиям вернуться при Владимире Путине, и подчеркнул, что Варшава серьёзно относится к российской угрозе, но не ожидает полномасштабного нападения.