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Следком: зафиксирована попытка ядерного терроризма на Курской АЭС

Следком: зафиксирована попытка ядерного терроризма на Курской АЭС

Сотрудники Следственного комитета (СК) России зафиксировали попытку ядерного терроризма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС), повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива, причастные устанавливаются.

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