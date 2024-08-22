Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сюрпризов будет больше: Россия применяет на Курщине новые дроны

Сюрпризов будет больше: Россия применяет на Курщине новые дроны

Россия начала применять в боях за Курскую область новый вид FPV-дронов, неподвластных вражеской РЭБ. Речь идет о беспилотниках на оптоволокне, которые действуют дальше обычных, передают более четкое изображение и устойчивы к помехам.

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