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Царьград

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Израиль: Обстрел из сектора Газа попал в незаселенную область близ Нир-Ама

Израиль: Обстрел из сектора Газа попал в незаселенную область близ Нир-Ама

Израильская Армия Обороны сообщает об обстреле из сектора Газа. Утром 16 января снаряд разорвался вблизи поселения Нир-Ам, расположенного у границы.

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