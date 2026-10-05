Тайный брак Ку Гё-хвана и роман T.O.P с Наной: чем запомнилась неделя корейских дорам

Конец сентября и первые дни октября выдали корейским дорамам плотную неделю: один крупный проект едва не рассыпался, в популярной медицинской драме сменилась главная героиня, а сразу несколько актёров попали в новости не из-за ролей, а из-за личной жизни.
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