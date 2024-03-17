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В Америке создан препарат, дающий 30-дневную защиту от клещей

В Америке создан препарат, дающий 30-дневную защиту от клещей

Клещи могут передавать людям болезнь Лайма или боррелиоз. Эта болезнь вызывает такие симптомы, как лихорадка, головная боль, усталость, кожная сыпь, а также может привести к неврологическим и сердечным осложнениям.

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