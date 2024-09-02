Audi кардинально изменила кроссовер Q5 в новом поколении

В «третьей» генерации поменялось буквально всё — от дизайна экстерьера и интерьера до платформы. Audi представила как стандартный Q5, так и «заряженный» SQ5, подтвердив, что в Европе новинку предложат с «мягкогибридными» установками.
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