Милонов готов «найти и наказать» осквернителя братской могилы в Судже

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Виталий Милонов выразил уверенность, что осквернившего братскую могилу в городе Суджа Курской области гражданина Литвы обязательно найдут и накажут партизаны.
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