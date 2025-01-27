Без бюллетеня сомнения: белорусы снова отдали голоса за Александра Лукашенко

ч

чвсатпкьл

Логично ( Я ДОВОЛЬНА ЛИЧНОСТЬЮ ИЗБРАННОГО белорусами президента?) но выбора не было, вы что белорусский избиратель, чтобы выбирать? Это тебе не в магазине выбирать или на рынке пробовать продукцию со всех рядов и выбирать пока не наешься. 🤣😂