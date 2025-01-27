Как прошло голосование и кто пытался дестабилизировать обстановку в республике Елизавета Борисенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Александр Лукашенко стал победителем на выборах президента Белоруссии, набрав 87,6% голосов по данным экзитпола.
Без бюллетеня сомнения: белорусы снова отдали голоса за Александра Лукашенко
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Логично ( Я ДОВОЛЬНА ЛИЧНОСТЬЮ ИЗБРАННОГО белорусами президента?) но выбора не было, вы что белорусский избиратель, чтобы выбирать? Это тебе не в магазине выбирать или на рынке пробовать продукцию со всех рядов и выбирать пока не наешься. 🤣😂
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10 час.
Катерина
Оооооооо! И чешипятко объявилося... Ухожу, ухожу, ухожу... Слава Белоруссии! Героическому Батьке СЛАВА!
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10 час.
Леонид Руси
Имея дружбу с Россией, Беларусь имеет и океаны и защиту. Им не надо тратиться на вооружение... и можно спокойно заниматься промышленностью. Большой плюс... они имеют нефть и газ, энергия, ресурсы... а этого, кроме нас, никто не даст.
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9 час.
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