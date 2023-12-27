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Чемезов: для защиты от дронов ВСУ применяются новые малогабаритные РЛС

Чемезов: для защиты от дронов ВСУ применяются новые малогабаритные РЛС

Российские военные используют малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов, они способны засекать вражеские дроны за несколько десятков километров.

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