Чемезов: для защиты от дронов ВСУ применяются новые малогабаритные РЛС

Российские военные используют малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов, они способны засекать вражеские дроны за несколько десятков километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии