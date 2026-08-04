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Газета.ру

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Владельцы BMW пожаловались на рекламу, появляющуюся на экранах мультимедиа при запуске

Владельцы BMW пожаловались на рекламу, появляющуюся на экранах мультимедиа при запуске

Немецкий автопроизводитель BMW запустил рекламную кампанию, в рамках которой на центральных дисплеях автомобилей марки появляется реклама фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" (Spider-Man: Brand New Day).

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