Владельцы BMW пожаловались на рекламу, появляющуюся на экранах мультимедиа при запуске

Немецкий автопроизводитель BMW запустил рекламную кампанию, в рамках которой на центральных дисплеях автомобилей марки появляется реклама фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" (Spider-Man: Brand New Day).
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