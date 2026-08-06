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Штраф до 50 000 рублей за дерево на даче: за какие растения теперь могут наказать владельцев

Штраф до 50 000 рублей за дерево на даче: за какие растения теперь могут наказать владельцев

Деревья, которые десятилетиями росли у заборов на дачных участках, теперь могут обойтись владельцам в крупную сумму.

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