WADA требует с Камилы Валиевой 8 тысяч франков за неудавшуюся апелляцию

Фигуристка из России пыталась оспорить свою дисквалификацию после скандала с допингом.Всемирное антидопинговое агентство (WADA) захотело получить от фигуристки Камилы Валиевой выплату в 8 тысяч швейцарских франков из-за обращения в Верховный суд Швейцарии.
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