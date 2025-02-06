WADA требует с Камилы Валиевой 8 тысяч франков за неудавшуюся апелляцию

Фигуристка из России пыталась оспорить свою дисквалификацию после скандала с допингом.Всемирное антидопинговое агентство (WADA) захотело получить от фигуристки Камилы Валиевой выплату в 8 тысяч швейцарских франков из-за обращения в Верховный суд Швейцарии.