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В Поволжье молодые офицеры экипажей самолётов Ту-160 и Ту-95МС отработали взаимодействие с группой руководства полетами

В Поволжье молодые офицеры экипажей самолётов Ту-160 и Ту-95МС отработали взаимодействие с группой руководства полетами

В ходе выполнения полётного задания экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне.

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