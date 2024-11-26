Фуры встали на Кайской горе в Иркутске

Сильный снегопад, не прекращающийся в Иркутске с 25 ноября, нарушил транспортное сообщение. С утра в городе Иркутске были 11-балльные пробки, и по данным на начало 12-го часа дня местами ситуация на дорогах остается очень тяжелой.
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