Грибной вопрос: эксперт рассказал, как весной 2024 года безопасно собирать грибы Алиса БронскаяЭксперт по программе «Тихая охота» и блогер Дмитрий Тихомиров поделился секретами нахождения самых ранних грибов и советами о том, как избежать ошибок при их выборе, чтобы не подвергнуть себя случайному отравлению.
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