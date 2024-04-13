Грибной вопрос: эксперт рассказал, как весной 2024 года безопасно собирать грибы Алиса БронскаяЭксперт по программе «Тихая охота» и блогер Дмитрий Тихомиров поделился секретами нахождения самых ранних грибов и советами о том, как избежать ошибок при их выборе, чтобы не подвергнуть себя случайному отравлению.