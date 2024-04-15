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Число пострадавших при обстрелах ДНР 14 апреля увеличилось до десяти

Число пострадавших при обстрелах ДНР 14 апреля увеличилось до десяти

Количество пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ 14 апреля мирных жителей Донецкой Народной Республики увеличилось до десяти, сообщил в Telegram-канале Центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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