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Цена золота установила новый рекорд

Цена золота установила новый рекорд

Цена золота обновила очередной исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, утром 23 сентября цена на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 8,45 доллара и составила до 2654,7 доллара за тройскую унцию.

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