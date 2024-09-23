Цена золота установила новый рекорд

Цена золота обновила очередной исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, утром 23 сентября цена на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 8,45 доллара и составила до 2654,7 доллара за тройскую унцию.