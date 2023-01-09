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Политолог Аватков констатировал завершение процесса «заката Запада»

Политолог Аватков констатировал завершение процесса «заката Запада»

Коллективный Запад стоит на пороге своего заката. Такой вывод сделал политолог Владимир Аватков. В беседе с агентством SM-News эксперт подчеркнул, что последним фактором, провоцирующим крах Запада, станет несоблюдение НАТО правовых принципов.

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