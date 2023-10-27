Курская АЭС работает штатно после пресечения атаки трех БПЛА

РИА Новости/Сергей Пятаков Курская АЭС работает штатно после того, как вечером 26 октября была пресечена атака трех вражеских беспилотников на станцию, сообщили "Известиям" 27 октября в пресс-службе Курской АЭС.
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