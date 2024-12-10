Пентагон: в Сирии могут иметься запасы химического оружия

Пентагон выражает обеспокоенность в связи с возможным наличием запасов химического оружия в Сирии и сообщает о своих усилиях, направленных на предотвращение его использования против своих войск или гражданского населения.
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