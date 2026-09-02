🧑⚕️В больнице Раздольненского района начали проводить малоинвазивные операции Теперь жители могут получить современную хирургическую помощь непосредственно в местной больнице.
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