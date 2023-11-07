Минтранс намерен ужесточить правила установки дорожных камер

Минтранс подготовил проект новых требований к дорожным камерам, речь идет о том, что будет запрещена установка комплексов, фиксирующих одни и те же нарушения, чаще чем один раз в километр, если речь идет о населенном пункте.
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