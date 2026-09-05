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Регионы России

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Xiaomi представила новые цвета складного смартфона 18 Fold

Xiaomi представила новые цвета складного смартфона 18 Fold

Xiaomi 18 Fold позиционируется в качестве «среднего» формата складного смартфона — он объединяет компактность обычного смартфона с преимуществами большого гибкого экрана.

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