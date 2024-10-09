В ВСУ раскрыли, что уничтожили в Брянской области: склад с ФАБ и снарядами из КНДР

КИЕВ, 9 октября, ФедералПресс. В ночь на 9 октября силы обороны Украины нанесли удар по военному арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ, который находился в Брянской области.
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