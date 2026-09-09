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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина – вторая в списке самых возрастных теннисисток, впервые возглавивших рейтинг WTA

Елена Рыбакина в понедельник сместит Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA . 27-летняя казахстанка впервые вышла в полуфинал US Open , что и гарантирует ей первую строчку.

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