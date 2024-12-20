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Проект "Большая российская энциклопедия" закрыли

Проект "Большая российская энциклопедия" закрыли

Правительство России приняло решение о ликвидации организации, которая отвечала за цифровую версию Большой российской энциклопедии, распоряжение об этом, вышедшее в пятницу, 20 декабря, опубликовано на официальном портале правовых актов.

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