Шойгу, Суровикин, Пригожин: кто взял Бахмут на самом деле, что там сейчас

1 августа 2022 года начались бои за Бахмут (Артемовск), которые шли почти 10 месяцев. Бойцам ЧВК «Вагнер» и подразделениям ВС РФ пришлось постепенно прорывать оборону противника, превратившего город в мощный укрепрайон.