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Шойгу, Суровикин, Пригожин: кто взял Бахмут на самом деле, что там сейчас

Шойгу, Суровикин, Пригожин: кто взял Бахмут на самом деле, что там сейчас

1 августа 2022 года начались бои за Бахмут (Артемовск), которые шли почти 10 месяцев. Бойцам ЧВК «Вагнер» и подразделениям ВС РФ пришлось постепенно прорывать оборону противника, превратившего город в мощный укрепрайон.

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