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Минобороны РФ: высокоточными крылатыми ракетами уничтожены крупные базы горючего ВС Украины

Минобороны РФ: высокоточными крылатыми ракетами уничтожены крупные базы горючего ВС Украины

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг сообщил об уничтожении высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования крупных баз горючего Вооруженных сил Украины.

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