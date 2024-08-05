Певица Лобода станцевала в платье с разрезом до бедра

Певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Поп-исполнительница выложила видео в Instagram. 41-летняя Светлана Лобода танцевала в черном макси-платье с вырезом до бедра, верх которого был украшен кристаллами.
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