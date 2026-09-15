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Воронежские новости

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Более 2 тысяч воронежцев обратились к медкам после укусов клещей

Более 2 тысяч воронежцев обратились к медкам после укусов клещей

С начала сезона в Воронежской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 2096 человек.

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