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Аргументы и Факты

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Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

Американский консервативный журналист Такер Карлсон признался, что самым любимым местом для него является Россия.

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